Как выбрать магниты для холодильника: приметы и предрассудки

Все любят собирать всевозможные туристические достопримечательности, чтобы украсить ими дом. UAportal подготовил приметы связанные с магнитами на дверце холодильника, уместно ли украшать их фотографиями любимых и изображениями животных.

Влияние на работу холодильника

Старая модель холодильника может быть не оборудована дополнительными защитными механизмами. Это приводит к тому, что магнитные украшения генерируют магнитные поля, которые сходятся к центру камеры и потенциально влияют на хранение продуктов.

Выбирайте с умом

Существует суеверие, что на холодильнике можно вешать только магниты с изображением продуктов питания. Если повесить другие типы, это может навлечь несчастье на дом.

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Поэтому лучше всего украсить холодильник декором с изображением фруктов, овощей, соусов, напитков, списков продуктов и графиков приема пищи. С другой стороны, рекомендуется держаться подальше от магнитов в форме животных или людей, поскольку они могут нечаянно принести негативные вибрации в дом.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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