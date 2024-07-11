Как выбрать отпуск по знаку зодиака и удачно отдохнуть

Лето – время отпусков и дальних путешествий, однако не все знают о том, что определенные знаки зодиака влияют на наши предпочтения во время каникул. Как отмечают квалифицированные астрологи, планирование отпуска по знаку зодиака повышает шансы на удачный отдых.

Следует помнить о том, что разным знакам зодиака присущи разные предпочтения во время отдыха. Об этом говорится в материале издания O feminin .

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Овен

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, полны жизни и энергии, поэтому в этом году им стоит подумать о поездке на Бали. Ведь этот индонезийский остров является раем для любителей приключений, одновременно восхождение на вулкан Батур и наблюдение за восходом солнца с его вершины – это лишь некоторые. из аттракций, ожидающих Бали.

Телец

Этот знак зодиака отличается спокойствием, уютом и интимной атмосферой, которую он создает вокруг себя. Поэтому рекомендуется попробовать отдых в Тоскане, ведь эта живописная итальянская земля предлагает не только отдых в окружении прекрасной природы, но и вкусную еду и вино.

Близнецы

Представители этого знака отличаются умением создавать товарищеские отношения. Они также интересуются путешествиями, поэтому им следует обратить внимание на Каталонию в Испании. Нет сомнения в том, что Барселона с ее богатой архитектурой, очаровательными пляжами и оживленными улицами – это место, которое обязательно понравится людям Близнецов.

Рак

Представители этого знака зодиака любят проводить время с семьей, следует выбрать Египет. Можете быть уверены в том, что путешествие в страну пирамид, дегустацию блюд местной кухни и отдыхать на солнышке – незабываемые впечатления для всей семьи.

Лев

Если бы кто-нибудь предложил Львам пышную, дикую природу и неземные виды, то он бы согласился не задумываясь. Поэтому попробуйте обратить внимание на Борнео, ведь этот третий по величине остров в мире предлагает дикие леса, экзотические растения и дикие животные, которые заставят львов чувствовать себя там как дома.

Дева

Представители этого знака зодиака отличаются невероятной организованностью, поэтому им следует выбрать упорядоченную Швейцарию. Здесь можно найти не только красивые пейзажи, но и богатую культуру и увлекательную историю, ведь именно в этой стране очень чисто, а это очень важно для чистоплотных людей.

Весы

Этим романтическим натурам можно предложить беспроигрышный выбор – поездку в Париж. Здесь действительно есть что посмотреть, ведь столица моды и искусства предлагает не только уникальные памятники, но и французские деликатесы, волшебные улочки и атмосферу, идеальную для романтиков и влюбленных.

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, стремятся к интенсивным впечатлениям, поэтому им следует выбрать шумный Марракеш. Хотя это и экзотическое место, однако здесь туристам предлагают увлекательную культуру и природную красоту. Суета, разноцветные улицы и повсюду запах ароматных специй придутся по душе каждому Скорпиону.

Стрельцы

Представители этого знака больше всего ценят свободу, поэтому они со смелостью идут на встречу приключениям и свободе. Поэтому им, безусловно, стоит попробовать путешествие на дальнюю Бора-Бора. Ведь этот экзотический остров предлагает райские пляжи, дайвинг и купание в кристально чистой воде. Знатоки говорят, что это место – просто рай для людей, любящих активный отдых, водные виды спорта и длительные прогулки по пляжу вдоль океана.

Козерог

Эти люди отличаются своей безумной настойчивостью, амбициозностью и трудолюбием. Поэтому им советуют выбрать современный Сингапур – город, который никогда не спит. Именно здесь можно ощутить влияние различных культур в одном месте, поэтому здесь невозможно заскучать.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, отличаются особой тягой к свободе. Они обычно свободны духом и будут чувствовать себя фантастически за границей. Именно поэтому им следует посетить Калифорнию, США. Ответ прост, ведь именно этот штат предлагает широкий выбор достопримечательностей, от экскурсии по мосту Золотые Ворота до экскурсии по легендарному Голливуду.

Рыба

Уже давно подмечено, что представители этого знака зодиака – прирожденные романтики. Среди изюминок отдыха им предлагают греческий остров Санторини. Ведь именно отсюда открываются великолепные виды на Эгейское море, белые дома с голубыми куполами и крутые скалы, а также вкусная греческая кухня, которая наверняка понравится Рыбам.

Как сообщал UAportal, ранее астролог рассказал о совместимости Львов в дружбе с другими знаками.

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