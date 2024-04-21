Как выбрать шляпу, которая точно вам подойдет: стилисты поделились лайфхаками

Когда дело доходит до выбора идеальной шляпы, необходимо понимать какой стиль, фасоны и т.д. вам подходят, чтобы выбрать для себя идеальный. UAportal поделится лайфхаками от опытных стилистов.

Пробуйте разные стили

Выбирая шляпу, следует примерить разные фасоны, чтобы определить, что подчеркивает черты лица и личный стиль человека. Для круглого лица отлично подойдут шляпы с широкими полями, а овального – можно смело экспериментировать с разными моделями. Кроме того, важно учитывать материал, из которого сшита шляпа, и то, как он сочетается с вашим гардеробом.

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Размер головы

Чтобы правильно подобрать шляпу, очень важно измерить свою голову. С помощью сантиметровой ленты следует определить обхват головы чуть выше бровей и ушей. Различные модели и формы шапок могут потребовать точных замеров, поэтому знание своих размеров может сэкономить время и гарантировать идеальную посадку аксессуара.

Выбор в пользу шляп с регуляторами

Если вы сомневаетесь, подходит ли вам шапка, желательно выбирать модели с регуляторами, такими как шнурки, липучки или эластичные ленты. Эти конструкции позволяют вам подстроить комфортную для вас посадку. Важно выделить достаточно времени, чтобы отрегулировать размер, пока он не станет идеальным.

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