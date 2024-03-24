Как выбрать спелый и сладкий гранат: 3 интересных лайфхака

Если вы хотите выбрать спелый и сладкий гранат, воспользуйтесь простыми методами. UAportal рассказал о лайфхаках, которые помогут найти самые сочные и ароматные фрукты.

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Тест на слух

При выборе граната слегка постучите по нему пальцами. Спелый фрукт издаст металлический, звонкий звук – похожий на постукивание по спелому арбузу. Гранаты, издающие глухой звук, следует избегать, поскольку они могут быть перезрелыми или не столь сладкими.

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Вес

Еще один способ определить спелость граната – почувствовать его вес. Спелые плоды, как правило, тяжелее, чем кажутся, благодаря сочным косточкам. Легкие гранаты могут быть недозрелыми и не иметь желаемой сладости.

Цвет фрукта

Для окончательной проверки спелости граната рекомендуется осмотреть его с виду. Ищите плоды яркого, насыщенного красного или фиолетового цвета. Следует избегать зеленых или бледных гранатов, поскольку они могут быть недозрелыми и безвкусными.

Напомним, что нутрициолог Богдана Волошиновича назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

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