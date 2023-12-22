Как выбрать тряпку для уборки: Советы домохозяек

Правильный выбор тряпок для уборки может существенно повлиять на общий процесс уборки. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут подобрать тряпку, которая подойдет для выполнения конкретных задач.

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Выбираем правильный материал

При выборе тряпок для уборки желательно остановить свой выбор на тряпках из микрофибры из-за их высокой поглощающей способности и эффективного впитывания грязи. Рекомендуется избегать использования старых футболок или полотенец, поскольку они могут оставлять после себя ворсинки и разводы, что снижает общую эффективность уборки.

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Размер и долговечность

При выборе тряпки следует обратить внимание на ее размер и прочность. Большие салфетки эффективны для больших территорий, которые нужно убрать, тогда как меньшие тряпки полезны для более точечной уборки. Кроме того, выбор салфеток из крепких материалов может привести к экономии средств в долгосрочной перспективе.

Внедрение системы цветной маркировки

Полезно ввести систему цветовой кодировки тряпок для уборки. Это позволяет назначить определенные цвета для различных задач уборки, уменьшая риск перекрестного загрязнения. Например, синие тряпки можно назначить для мытья стекла и зеркал, зеленые – для кухонных поверхностей, желтые – для вытирания пыли.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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