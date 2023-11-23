Как выбрать вкусные мандарины: топ-5 полезных советов

Мандарин – один из самых популярных фруктов во время зиового сезона. UAportal подготовил несколько полезных советов, которые помогут легко и быстро выбрать спелые мандарины.

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Мандарины должны быть мягкими на ощупь, в отличие от своих цитрусовых аналогов, таких как апельсины. Апельсины должны быть жесткими, а вот мандарины – наоборот.

Также важно отличить мандарины от клементинов. Хотя вкус и мякоть этих цитрусовых могут отличаться, мандарины должны быть сочными и не иметь неприятных запахов и сладостей.

Кожица

Оцените свежесть мандарина, осмотрев его шкурку. У свежего мандарина будет твердая кожура, которая не легко снимается. И наоборот, если кожура тонкая и легко снимается, это свидетельствует о потере сочности.

"Темячко"

Внимательно посмотрите на место, где мандарин был прикреплен к дереву. Идеальным вариантом будет белое и мягкое место излома. Коричневые пятна в этом месте означают, что фрукт начинает засыхать.

Листья

Если вам удалось найти мандарины с веточками и листьями, обратите внимание на цвет листьев. Ярко-зеленые листья с мягкой текстурой свидетельствуют о свежести фрукта.

Цедра

Задайте свое обоняние, слегка нажав на кожуру. Хорошо созревший мандарин будет выделять отличный аромат, похожий либо на апельсин, либо на знакомый запах, ассоциирующийся с радостным сезоном праздников.

Цвет

Убедитесь, что мандарин имеет равномерную окраску, плавно переходя от оранжевого к легким оттенкам зеленого. Желательно, чтобы зеленая часть занимала не более 30% поверхности фрукта, а еще лучше, чтобы он был совсем без зеленых участков.