Как выбрать вкусный и полезный подарок для детей: 5 советов по покупке сладостей
Выбор идеального подарка для детей может быть очень приятным занятием. Однако при покупке кондитерских изделий важно уделять особое внимание безопасности и качеству. UAportal собрал полезные советы, облегчающие ваш шоппинг.
Свежесть
Убедитесь, что вы выбираете кондитерские изделия свежие и готовые к употреблению. Купите продукты поштучно, чтобы потом собрать их в подарочную коробку. Следовательно, вы сможете самостоятельно проверить срок годности для каждой сладости.
Информация на этикетке
Ищите на этикетке название компании, ее юридический адрес, дату и период упаковки. Кроме этого, проверьте состав подарка, в частности, информацию о питательной ценности и всех ингредиентах.
Чего следует избегать
Чтобы обеспечить здоровье детей, следует избегать определенных ингредиентов в сладких подарках, например, синтетических красителей, усилителей вкуса и аромата, натурального кофе, ароматизаторов, гидрогенизированных масел и жиров, а также консервантов.
Осведомленность об аллергенах
У многих детей есть пищевая непереносимость таких компонентов, как соевый лецитин, часто содержащийся в шоколаде. Поэтому проверяйте состав сладостей на наличие этой добавки во избежание аллергических реакций.
Правильное хранение
Температура играет немаловажную роль. Рекомендуется хранить конфеты, печенье, мармелад, шоколад и другие сладости при температуре 15-17 градусов Цельсия.
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