Как вылечить насморк без лекарств: полезные советы
UAportal рассказал о лайфхаках, как легко избавиться от насморка. Узнайте полезные советы, которые помогут почувствовать облегчение в носу.
Орошение носа
Одним из эффективных лайфхаков для лечения насморка является промывание носа. Для этого можно использовать соляной (физиологический) раствор.
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Паровая ингаляция
Еще один полезный совет – попробовать паровые ингаляции. Для этого нужно наполнить миску горячей водой и добавить несколько капель эфирного масла, например, эвкалипта или мяты. Наклонитесь над миской, накройте голову полотенцем и глубоко вдыхайте несколько минут.
Пейте больше воды и отдыхайте
Также, при насморке очень важно пить достаточно жидкости и отдыхать. Достаточное потребление жидкости помогает уменьшить количество густой слизи и предотвратить обезвоживание, которое может усугубить симптомы. Кроме того, обеспечение достаточного отдыха позволяет организму быстрее восстанавливаться.
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