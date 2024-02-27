Как выращивать фрукты и ягоды при недостаточном освещении: действенные советы

Выращивание фруктов и ягод возможно с помощью специальных мер, направленных на оптимизацию роста в условиях недостаточной освещенности. UAportal узнал методы, которые будут полезны для тех, кто хочет выращивать эти растения в условиях ограниченного освещения.

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Выбор правильных сортов

Выберите сорта, специально выведенные для процветания в условиях низкой освещенности. Известно, что такие сорта, как альпийская земляника, определенные виды голубики и малина более устойчивы к низкой освещенности. Отбор сортов, хорошо подходящих для выращивания в затененном месте, имеет важное значение для максимизации урожая и качества продукции.

Надлежащая почва и подкормка

Использование высококачественной почвенной смеси с добавлением органических веществ обеспечит растения необходимыми питательными веществами. Кроме того, использование органических удобрений и добавок, таких как компост или жидкие морские водоросли, поддержит здоровый рост и повысит устойчивость к болезням и вредителям. Для поддержания роста растений важно установить регулярный график полива, чтобы почва оставалась постоянно влажной, но не переувлажненной.

Обрезка и уход

Регулярная обрезка и уход необходимы для фруктов и ягод, выращиваемых в условиях низкой освещенности. Обрезая, формируя и удаляя отмершие или больные части, поддерживайте растения в здоровом состоянии, способствуя тем самым лучшей циркуляции воздуха и распределению света.

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