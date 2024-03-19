Как высаживать магнолии: важные советы для успешного роста

Магнолии – изысканные цветущие деревья, придающие красоту любому саду. Для успешной посадки важно правильно выбрать время и способ. UAportal подготовил несколько ценных советов для садоводов, желающих выращивать именно эти растения.

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Место для высадки

Магнолии лучше всего растут на солнечных участках с минимальным затенением от соседних высоких деревьев. Чтобы обеспечить хороший рост, лучше избегать посадки во влажную или песчаную почву, которая препятствует укоренению корней. Вместо этого выбирайте нейтральный или слегка кислый, обогащенный органическими веществами.

Время для посадки

Идеальный период для посадки приходится на весенний сезон, когда температура стабилизировалась, а угроза заморозков снизилась. Высаженные весной деревья имеют целое лето для укрепления и акклиматизации, что обеспечит им хорошую подготовку к зиме.

Выбирая саженцы отдайте предпочтение тем, что имеют много почек и крепкую корневую структуру. Закрытые корневые системы предотвращают чрезмерное высыхание корней, что повышает шансы дерева на успешное приживление.

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Высадка

Чтобы посадить магнолию, начните с выкапывания ямы, которая вдвое превышает размер ее корневой системы. Выкопанную почву смешайте с разложившимся компостом или песком, если земля тяжелая. Создание слоя дренажа глубиной примерно 20 сантиметров в дни лунки будет предотвращать переувлажнение.

Этот слой может состоять из гальки, керамзита или битого кирпича. Сверху дренажного слоя добавьте 20-сантиметровый слой песка, а затем земельную смесь.

Удобно разместите саженец в центре ямы, убедившись, что торцы корня находятся на высоте около 5 сантиметров до уровня поверхности. Постепенно засыпьте корни дополнительным слоем почвы, осторожно утрамбовывая землю вокруг ствола.

После посадки тщательно полейте магнолию, чтобы снабдить ее необходимой влагой. После того как дерево впитает воду, защитите его от потери жидкости, покрыв приствольные круги слоем торфа, а затем сосновой корой. Эти слои мульчи служат эффективными держателями влаги, предотвращая скорую потерю воды.

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