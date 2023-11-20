Как высыпаться через несколько часов: лайфхаки

В современном быстротечном мире найти достаточно времени для полноценного сна стало проблемой. Постоянная суета часто лишает качественного сна, поэтому мы чувствуем себя истощенными после пробуждения. Однако можно достичь полноценного ночного сна, даже уделяя отдыху всего 4 часа. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут извлечь максимальную пользу от ограниченного отдыха.

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Установите четкое время отхода ко сну

Старайтесь ложиться спать между 10 и 11 часов вечера. Если вы ложитесь спать после полуночи, вам будет трудно проснуться, и вы будете чувствовать себя уставшими в течение всего дня. Не менее важно создать уютную среду для сна. Если в вашем доме холодно, подумайте об использовании теплых одеял или носков, которые помогут вашему телу расслабиться.

Расслабьтесь

Расслабление играет немаловажную роль в облегчении засыпания. Избегайте чрезмерных эмоций за час до сна. Возбуждение от стресса или смеха может препятствовать полноценному отдыху. Эти усиленные эмоции могут оставаться даже после пробуждения, что усложняет начало дня.

Соблюдайте график сна

Соблюдение графика сна имеет немаловажное значение, если вы регулярно спите 4-6 часов. Если вы ложитесь спать и просыпаетесь в одно и то же время, это уменьшает нагрузку на организм. Любое нарушение этого режима может привести к бессоннице. Стресс и нехватка отдыха могут отрицательно повлиять на ваше самочувствие, что приведет к снижению качества жизни.

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Избегайте определенных привычек

Удерживайтесь от тяжелого ужина и переедания перед сном, поскольку это препятствует правильному пищеварению и распределению энергии. Это может привести к утренней усталости, изжоге и даже головным болям. Минимизируйте чрезмерное использование смартфонов. Каждый день проводя больше часа в телефоне, вы можете чрезмерно стимулировать нервную систему, из-за чего организму будет сложнее отдохнуть в ограниченный промежуток времени.

Важно понимать, что непрерывный сон в течение 4 часов может иметь отрицательные последствия для вашего организма. Поэтому выделите по крайней мере два дня в неделю для полноценного и непрерывного ночного сна. Эти восстановительные сеансы полезны как для мозга, так и для сердечно-сосудистой системы.

Занимайтесь спортом

Регулярная физическая активность может улучшить качество сна даже если она ограничена 4 часами. Планируйте занятия спортом на первую половину дня, чтобы максимизировать положительное влияние. Перед сном попробуйте прочитать книги. Это занятие способствует расслаблению, позволяя вашему телу подготовиться ко сну.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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