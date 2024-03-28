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Как вывести чернильные пятна на одежде: практические советы

Владислав Москаленко

Методы выведения пятен от чернила

Узнайте об эффективных методах удаления стойких чернильных пятен из одежды. UAportal рассказал, как этого добиться, используя нетрадиционные способы.

Медицинский спирт

Один из эффективных способов вывести чернила из одежды – это использование медицинского спирта. Чистое полотенце можно положить под загрязненный участок, чтобы предотвратить перенос чернил на другие части одежды. Ватный шарик или тампон смочите спиртом и осторожно промокните пятно, стараясь не тереть слишком сильно.

Промокайте пятно, пока чернила не начнут сходить. После того как чернила исчезнут, постирайте одежду в холодной воде, чтобы удалить остатки спирта и чернил.

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Метод использования молока и сыворотки

Еще один нетрадиционный, но эффективный способ выведения чернил из одежды – молоко или сыворотка. Эти продукты следует подогреть до 45-50 градусов в неглубокой миске. Загрязненный участок одежды следует замочить в этой смеси на полчаса.

После замачивания одежду можно прополоскать в холодной воде и постирать в обычном режиме. Этот метод хорошо подходит как для свежих, так и устаревших чернильных пятен и особенно полезен для деликатных тканей.

Метод с использованием лака для волос

Одежду следует положить на ровную и чистую поверхность, а лак для волос распылить прямо на пятно чернил. Рекомендуется оставить лак на несколько минут, чтобы он проник в чернила, а затем осторожно промокнуть участок чистой тканью и повторять процесс, пока чернила не начнут исчезать. После обработки пятна одежду следует постирать в обычном режиме.

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