Как вывести из одежды пятна от помады: 3 действенных способа

Ежедневной рутиной девушек является нанесение макияжа. Губная помада является обязательным шагом. Однако иногда можно заметить пятна от нее. UAportal расскажет, какие 3 способа помогут вывести помаду из одежды.

Уксус и раствор пищевой соды

Смешав равные части уксуса и пищевой соды, можно приготовить пасту и нанести на пятно от губной помады. Оставьте примерно на 10-15 минут. После чего рекомендуется осторожно потереть пятно, затем прополоскать холодной водой.

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Мицеллярная вода

Еще один метод избавления пятен от губной помады является использование средства для снятия макияжа. Нанесите мицеллярную воду на ватный диск и осторожно промокните ткань без трения. Повторяйте это до тех пор, пока пятно не исчезнет, смойте остатки холодной водой.

Медицинский спирт

Эффективно вывести пятна от помады поможет медицинский спирт. Смочите ватную палочку или диск и осторожно потрите ткань. Обязательно постирайте одежду в стиральной машине.

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