Как вывести неприятные запахи из холодильника: 3 действенных лайфхака

Существуют эффективные методы устранения неприятных ароматов в холодильнике и предотвращение их повторного возникновения. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые помогут достичь этого.

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Тщательная уборка

Первый шаг к устранению неприятного запаха – поддержка чистоты. Выбирайте либо специализированные чистящие средства, предназначенные для вашего холодильника, либо легкодоступные домашние альтернативы. Для этого можно использовать мыльный раствор или средство для мытья посуды. Обратите особое внимание на сливное отверстие, расположенное в центре задней стенки холодильной камеры.

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Сода, лимон, уксус

Если ваш холодильник до блеска чист, но неприятный запах не исчезает, попробуйте использовать натуральные средства, такие как пищевая сода, лимон или уксус (9% кислотности). Разведите любой из этих ингредиентов водой и нанесите на поверхности прибора. Однако не умоляйте уксусом дверные уплотнители, чтобы сохранить их эластичность.

Используйте натуральные абсорбенты

Некоторые натуральные продукты обладают превосходными свойствами поглощения запахов. Активированный уголь, овсянка, ржаной хлеб, рис, сырой картофель, молотый кофе – все это эффективные абсорбенты. Просто положите его в холодильник и подождите, пока они нейтрализуют все неприятные запахи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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