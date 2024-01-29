Как вывести пятна из наматрасника, не снимая его: 5 эффективных советов

Регулярная стирка наматрасника имеет важное значение для сохранения чистоты. Хотя это может быть хлопотной задачей, существуют альтернативные методы удаления пятен и восстановление его первозданного вида. UAportal рассказал о пяти советах, которые помогут вам эффективно вывести пятна из наматрасника без необходимости его снятия.

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Нашатырный спирт

Для стойких жирных пятен попробуйте предварительно обработать их салфеткой, смоченной в нашатырном спирте. Оставьте ее на пятне на 5-10 минут, а затем с помощью влажной губки удалите чистящее средство вместе с остатками грязи. В заключение просушите материал вафельным полотенцем.

Перекись водорода

Если вы столкнулись с глубокими пятнами крови, начните с замачивания в холодной воде. Затем обработайте пятно хозяйственным мылом и через 10-15 минут нанесите перекись водорода. Аккуратно удалите пенистую жидкость и остатки грязи с помощью влажной губки.

Пищевая сода

Пищевая сода – отличное натуральное средство для борьбы с пятнами и запахами. Просто посыпьте ею пораженные участки и оставьте на ночь. На следующий день с помощью пылесоса удалите соду, удаляя вместе с ней пятна и неприятные запахи.

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Уксусный раствор

Это универсальное чистящее средство, которое эффективно удаляет пятна от пота и устраняет неприятные запахи. Сделайте раствор, смешав уксус и воду в соотношении 1:2. Разделайте загрязненный участок тряпкой, смоченной в растворе, и наблюдайте, как пятна исчезают.

Аспирин

Для борьбы со стойкими пятнами измельчите 3-4 таблетки аспирина в порошок. Смешайте его с несколькими каплями воды, создавая пастообразную консистенцию.

Нанесите этот раствор на пятно и дайте ему полностью высохнуть. После этого удалите остатки с помощью щетки и влажной тряпки, чтобы вытереть остатки грязи.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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