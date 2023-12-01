Как вывести пятна от йода из одежды: эффективные способы

UAportal рассказывает о том, как эффективно удалить стойкие пятна от йода с помощью простых советов. Прочтите статью, чтобы узнать о них.

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Уксусный раствор

Удалите пятна от йода с помощью уксусного раствора. Смешайте в равных частях белый уксус и воду и нанесите на пятно. Оставьте на несколько минут, чтобы уксус проник в ткань. Кислотность уксуса расщепляет молекулы йода, облегчая удаление пятна.

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Лимонный сок и соль

Используйте лимонный сок и соль для борьбы с пятнами от йода. Выжмите свежий лимонный сок на пятно и посыпьте его солью. Лимонный сок действует как естественный отбеливатель, а соль поглощает пятно. Осторожно вотрите смесь в ткань и оставьте на несколько минут после чего выстирайте ее.

Раствор перекиси водорода

Устойчивые пятна от йода можно устранить с помощью раствора перекиси водорода. Смешайте в равных частях перекись водорода и воду. Нанесите раствор на пятно и оставьте на несколько минут. Перекись водорода является мощным пятновыводителем, которое эффективно расщепляет пятна от йода.

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