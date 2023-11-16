Как вывести пятна от краски для волос из одежды: советы

UAportal рассказывает об уникальных и эффективных методах выведения пятен от краски для волос из одежды. Попрощайтесь со стойкими пятнами с помощью этих практических советов.

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Уксус и пищевая сода

Эффективный метод удаления пятен от краски для волос из одежды предполагает создание пасты с помощью уксуса и пищевой соды. Уровни уксуса и соды смешиваются, чтобы образовать пасту.

Пасту наносят непосредственно на пятно и оставляют примерно на 15-20 минут. После этого ее можно аккуратно потереть щеткой или губкой.

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Лимонный сок и солевой раствор

Еще один способ выведения пятен от краски для волос из одежды – это использование смеси лимонного сока и соли. Свежий лимонный сок выжмите в миску и добавьте большое количество соли, чтобы образовалась густая паста.

Получившуюся пасту нанесите непосредственно на пятно и осторожно вотрите с помощью тряпки или губки. Оставьте пасту примерно на 10 минут, чтобы пятно исчезло.

Жидкость для снятия лака для ногтей

В борьбе со стойким пятном от краски для волос на одежде достаточно эффективной может быть жидкость для снятия ногтей лака. Важно убедиться, что эта жидкость не содержит ацетона, поскольку она может повредить ткань.

Нанесите небольшое количество жидкости для снятия лака на ватный диск или ватную палочку и легко протрите загрязненный участок. Следует избегать сильного трения, поскольку это может привести к дальнейшему повреждению или растеканию красителя.

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