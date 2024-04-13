Как вывести пятна от тонального крема: 3 действенных способа

Ежедневной рутиной девушек является нанесение макияжа. Иногда ненароком можно вымазать свою блузку тональным кремом, который не так и легко отстирать. UAportal расскажет о действенных способах, которые помогут избавиться от нежелательных пятен.

Средство для снятия макияжа

Один из методов избавления пятен от тонального крема является использование средства для снятия макияжа. Нанесите мицеллярную воду на ватный спонж и осторожно промокните ткань без трения. Повторяйте это до тех пор, пока пятно не исчезнет, смойте остатки холодной водой.

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Уксус

Для стойких пятен от тонального крема можно приготовить раствор из белого уксуса и воды в соотношении 1:1. Замочите одежду в растворе на 30 минут. Ткань следует прополоскать под холодной водой, и при необходимости процесс можно повторить, затем постирать, чтобы исчез запах уксуса.

Медицинский спирт

Для более стойких пятен от тонального крема эффективен медицинский спирт. Нанесите небольшое количество жидкости на ватный спонж и осторожно потрите загрязненный участок. Затем постирайте как обычно.

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