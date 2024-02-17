Как вывести пятно от шариковой ручки из одежды: Помогут 4 простых средства

Не знаете, как избавиться от пятна от шариковой ручки с одежды? UAportal рассказал об эффективных решениях, которые помогут решить эту проблему.

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Спирт

Если вы имеете дело с пятном от шариковой ручки на одежде, один из эффективных советов – аккуратно протереть пораженный участок спиртом. Для этого следует подложить под загрязненную ткань чистую тряпку и нанести спирт на пятно. Затем промокните его другой чистой тканью. Этот метод особенно подходит для свежих пятен, после чего следует постирать изделие в обычном режиме.

Лак для волос

Еще один полезный совет, как вывести пятно от шариковой ручки с одежды, заключается в использовании лака для волос. Рекомендуется просто распылить его на загрязненный участок и оставить на несколько минут. После того как лак впитается в ткань, участок следует аккуратно промокнуть чистой тряпкой. Затем одежду следует постирать в соответствии с инструкцией по уходу за ней.

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Применение хозяйственного мыла

Один из эффективных способов выведения пятна от шариковой ручки с одежды – нанести на пораженный участок хозяйственное мыло. Рекомендуется аккуратно втереть небольшое количество мыла на пятно и оставить на несколько минут. После того как мыло впитается в ткань, следующим шагом будет обычная стирка.

Использование уксуса и пищевой соды

Для особо стойких пятен от шариковых ручек сочетание уксуса и пищевой соды может быть достаточно эффективным. Сначала следует приготовить пасту из соды и воды и нанести ее на загрязненный участок. Подождав несколько минут, нанесите на загрязненный участок белый уксус. Рекомендуется осторожно почистить ткань щеткой, а затем тщательно прополоскать ее.

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