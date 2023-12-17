Как вывести желтые пятна от пота из белой одежды

Пятна от пота на белой одежде являются одной из наиболее распространенных и неприятных проблем, с которыми сталкиваются многие из нас. Желтые следы могут появиться даже при тщательной и осторожной эксплуатации одежды. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут решить эту проблему.

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Раствор лимонного сока

Раствор из равных частей лимонного сока и воды можно создать для удаления старых желтых пятен от пота на белом белье. Смесь следует нанести на пораженный участок и оставить на 30 минут. После этого белье следует постирать в обычном режиме, что приведет к исчезновению пятен.

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Паста из пищевой соды

Эффективным методом является приготовление пасты из пищевой соды и воды. Эту пасту следует аккуратно втереть в пятна от пота и дать высохнуть в течение часа, а затем постирать в обычном режиме. Этот метод часто дает отличные результаты в удалении стойких, устаревших пятен.

Щетка с уксусом

Альтернативный подход состоит в смешивании в миске равных частей белого уксуса и воды. Потом с помощью щетки с мягкой щетиной можно осторожно почистить пятна от пота. Перед стиркой следует оставить раствор на 10 минут, чтобы он эффективно приподнял и расщепил желтые пятна, не повредив льняную ткань.

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