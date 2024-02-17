Как вывести жирное пятно из одежды: Эффективные способы

При борьбе со стойкими жирными пятнами на одежде важно использовать эффективные методы их удаления. UAportal рассказал, как облегчить этот процесс.

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Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло – отличный вариант для удаления жирных пятен из одежды. Начните с того, что осторожно промокните пятно чистой тряпкой, чтобы удалить излишки жира. Затем нанесите небольшое количество мыла непосредственно на пятно и осторожно вотрите его. Оставьте на несколько минут, затем смойте холодной водой. Повторяйте процесс до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Уксус

Белый уксус можно использовать для удаления жирных пятен с одежды. Смешайте в равных частях уксус и воду и замочите загрязненный участок на 15-20 минут. После замачивания осторожно потрите пятно щеткой, затем промойте холодной водой.

Пищевая сода

Пищевая сода – это натуральный и эффективный способ удаления жирных пятен из одежды. Насыпьте большое количество соды на жирное пятно и осторожно вотрите его. Оставьте по крайней мере на 20 минут, затем счистите порошок щеткой. После этого предварительно обработайте пятно жидким стиральным порошком, а затем постирайте вещь в обычном режиме.

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Присыпка или кукурузный крахмал

Для устаревших жирных пятен может быть полезно применение детской присыпки или кукурузного крахмала. Насыпьте большое количество пятна и осторожно вотрите его. Оставьте на несколько часов или в идеале на ночь, чтобы жир впитался. После этого смойте порошок щеткой и продолжайте обычную стирку.

Лимонный сок

Смешайте в равных частях лимонный сок и воду и нанесите раствор прямо на пятно. Оставьте на 10–15 минут, а затем смойте холодной водой. Для более сложных пятен можно добавить немного соли к смеси лимонного сока, чтобы создать мягкий скраб, а затем прополоскать и постирать, как обычно.

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