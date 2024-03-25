Как защитить деревья от вредителей и болезней: важность весенней побелки

Подходящий уход за плодовыми культурами является залогом их долголетия и высококачественного урожая. UAportal узнал, когда лучше белить деревья весной.

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Побелка весной, прежде всего, защищает стволы и каркасные ветви деревьев от солнечных ожогов. Поскольку в это время года солнце особенно интенсивно, а деревья еще не имеют листьев, которые бы защищали их кору, побелка создает важную защиту от перегрева.

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Кроме того, весенняя побелка служит профилактической мерой против болезнетворных микроорганизмов и вредителей, которые могли пережить зиму в щелях коры и окружающей почве. Поэтому рекомендуется проводить побелку дважды в год, осенью и весной, чтобы обеспечить комплексную защиту деревьев.

Лучше всего выполнять эту работу в феврале или начале марта. Нанося слой из извести на стволы и опорные ветви, вы создаете светоотражающую поверхность, которая отталкивает солнечные лучи, эффективно защищает кору от чрезмерной жары и предотвращает задержку процесса восстановления дерева.

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