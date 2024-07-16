Как защитить картофель от колорадского жука без химии

Колорадские жуки могут нанести вред посевам картофеля, вызывая значительные повреждения листьев. UAportal подготовил совет, как бороться с этими жуками без вреда для растений.

Хотя специализированные магазины предлагают разнообразные средства для борьбы с этими вредителями, некоторые садоводы предпочитают использовать подход "сделай сам", создав собственную ловушку из сырого картофеля и воды. Этот метод не только эффективен, но и способствует экологически безопасной борьбе с вредителями.

Понадобится лишь пластиковая или стеклянная бутылка с узким горлышком. Наполните бутылку сырым картофелем и добавьте полстакана воды. Запах сырого картофеля заманит жуков, заставляя их попадать в ловушку.

Читайте также: Чем подкармливать морковь, чтобы она выросла большой и сладкой

Разместив несколько таких ловушек по всему участку, можно значительно уменьшить популяцию жуков. Для оптимальной эффективности важно заменять приманку (картофель и воду) каждые 5–7 дней.

Кроме колорадских жуков, эта ловушка может помочь поймать других вредителей, таких как медведка или слизни, что способствует комплексному контролю вредителей на огороде. В отличие от химических альтернатив, доступных в магазинах, эта ловушка, сделанная своими руками, не вредит культурам или почве, что делает ее экологически чистым выбором.

Напомним, мы уже писали, как подкормить клубнику йодом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!