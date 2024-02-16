Как защитить стиральную машину от появления неприятного запаха: Полезные советы

Поддерживать стиральную машину в чистоте очень важно для ее оптимальной работы. UAportal собрал советы, которые помогут предотвратить появление неприятных запахов.

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Регулярная чистка

Регулярная чистка имеет важное значение для защиты вашей стиральной машины от неприятных запахов. Очищайте барабан, уплотнитель дверцы и дозатор моющего средства, чтобы предотвратить образование плесени. Кроме того, протирание внешних поверхностей машины может помочь предотвратить накопление пыли и грязи.

Оставляйте дверцу открытой

После каждой стирки оставляйте дверцу стиральной машины открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и высыхание влаги. Эта простая привычка поможет предотвратить образование плесени и грибка, которые являются основными причинами неприятного запаха в стиральных машинах.

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Используйте правильное количество моющего средства

Использование слишком большого количества моющего средства может привести к накоплению остатков, что вызывает неприятные запахи. Всегда отмеряйте количество средства в соответствии с инструкциями производителя и рассмотрите возможность использования высокоэффективного моющего средства, чтобы предотвратить образование чрезмерной пены и налета в вашей машине.

Очищайте фильтр

Регулярно проверяйте и чистите фильтр стиральной машины, поскольку засоренный фильтр может задерживать мусор и способствовать возникновению неприятных запахов. Следуйте рекомендациям производителя по его очистке, чтобы обеспечить оптимальную работу машины.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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