Как защитить свой смартфон при низких температурах: 5 советов

Холодная погода может существенно повлиять на производительность вашего смартфона, что приводит к таким проблемам, как быстрое разряжение аккумулятора, замедление работы устройства и проблемы с сенсорным экраном. Чтобы обеспечить долговечность и функциональность вашего мобильного телефона зимой, UAportal рассказал о пяти важных рекомендациях.

Видео дня

1. Своевременная зарядка

Одним из последствий низких температур является ускоренная разрядка аккумулятора. В отличие от летних дней, когда частично заряженного телефона хватает на целый день, зимой лучше держать телефон все время при полной зарядке.

2. Храните телефон в кармане

Носите смартфон во внутреннем кармане куртки, а не в наружном. Так вы обеспечите дополнительный уровень защиты от низких температур, которые могут отрицательно повлиять на устройство.

3. Защитный чехол

Используйте крепкий чехол, чтобы защитить свой мобильный телефон от холода. Он действует как барьер, защищая устройство от мороза и тем самым уменьшая риск быстрого разряда аккумулятора и замедления работы устройства.

Читайте также: Что нужно сделать срочно, если на ноутбук вылилась жидкость: советы экспертов

4. Избегайте холода

Очень важно не оставлять смартфон на морозе в машине или на улице. Длительное воздействие холода может повредить устройство.

5. Используйте фоновые программы

Выходя на улицу зимой, попробуйте запустить фоновые программы, требующие большей вычислительной мощности, например, интернет-браузер с несколькими вкладками. Такая активность помогает держать ваш смартфон задействованным, увеличивая его шансы поддерживать более высокую температуру.

Ранее мы писали самые действенные советы, которые помогут ускорить работу старых ПК, ноутбуков и смартфонов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!