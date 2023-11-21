Как заточить кухонный нож без точилки: эффективные советы

UAportal рассказывает о простых способах заточить кухонный нож, если у вас нет доступа к точилке. Эти методы употребляют повседневные предметы, которые можно отыскать в каждом доме.

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Керамическая кружка

Если у вас нет точилки для ножей, то керамическая кружка может стать альтернативой. Лезвие ножа можно провести по непокрытому нижнему краю керамической чашки. Таким образом, шероховатая текстура керамики поможет заточить лезвие ножа.

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Наждачная бумага

Эффективным методом заточки затупленного ножа является использование наждачной бумаги. Кусок наждачной бумаги сложите так, чтобы шлифовальная сторона была наружу. Слегка прижмите и проведите ножом вперед-назад по поверхности наждачной бумаги. Важно соблюдать постоянный угол наклона и чередовать движения с нажатием, чтобы получить равномерно острое лезвие.

Заменитель точильного камня

Если точильный камень недоступен, есть альтернативный вариант с использованием подручных материалов. Слегка намочите гладкую плитку или гладкий камень и насыпьте на влажную поверхность небольшое количество крупной соли. Крепко держа лезвие ножа, проведите им по соли круговыми движениями. Благодаря своей структуре, соль поможет устранить какие-либо затупления или дефекты, эффективно восстанавливая остроту ножа.

Напомним, UAportal сообщал, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.

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