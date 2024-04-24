Как заточить лезвие на бритве с помощью подручных средств: необычные способы

Узнайте, как заточить бритву с помощью обычных бытовых предметов. UAportal узнал простые, но эффективные методы, которые помогут вам в этом.

Джинсовая ткань

Уложите джинсы на ровную поверхность, а затем аккуратно проведите лезвием бритвы в противоположном направлении плетению ткани. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно и не двигайте лезвием слишком быстро, чтобы не повредить джинсовую ткань или лезвие.

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Газета

Сверните кусок газеты в рулон и проведите лезвием по свернутому краю, обеспечивая равномерные движения и избегая чрезмерного давления, чтобы не повредить лезвие. Углерод из газеты полирует лезвие, это продлевает срок использования2 бритвы.

Алюминиевая фольга

Составьте лист фольги в небольшой квадрат, а затем проведите лезвием бритвы по фольге, стараясь не нажимать слишком сильно, чтобы не повредить его. Это поможет заточить лезвие.

Керамическая чашка

Проводя лезвием бритвы по поверхности керамической чаши с легким нажимом, вы можете эффективно заточить лезвие. Неровная поверхность дна чашки обеспечивает эффект, подобный точильному камню.

Напомним, UAportal сообщал, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.

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