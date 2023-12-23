Как зубная паста поможет очистить чайник: 3 действенных лайфхака

Зубная паста может являться эффективным решением для чистки металлических чайников. UAportal рассказал о необычных, но эффективных способах, которые помогут вернуть цвет и избавиться от накипи.

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Чистим носик

Чтобы эффективно очистить узкий носик металлического чайника, зубную пасту можно нанести на небольшую щеточку или ватный диск. Аккуратно протрите зубной пастой внутреннюю поверхность носика, чтобы удалить отложение и накипь. После этого тщательно промойте водой, чтобы удалить остатки пасты.

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Удаление пятен

Оставьте зубную пасту на несколько минут, затем протрите пятна влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить стойкие следы благодаря абразивной структуре зубной пасты.

Полировка наружной поверхности

Наружную поверхность чайника можно отполировать с помощью зубной пасты. Нанесите небольшое количество на тряпку и потрите круговыми движениями, а затем смойте. Этот процесс поможет удалить потемнение и восстановить блеск металлической поверхности, оставив ее чистой.

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