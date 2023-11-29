Как зубную пасту использовать в быту: необычные способы

Зубная паста, важнейшее средство гигиены, скрывает в себе невероятный потенциал, не ограничивающийся только уходом за полостью рта. Зубная паста способна выводить пятна и устранять неприятный запах. UAportal рассказывает о ее универсальном применении в быту.

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Чистка ювелирных украшений

Когда дело доходит до чистки ювелирных украшений, зубная паста является действенным вариантом. Нанесите небольшое количество средства на мягкую влажную щетку и осторожно почистите. Попрощайтесь с некрасивым налетом и получите сияющий блеск.

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Чистка кранов и мебели

В сфере домашних дел зубная паста может даже заменить соду или уксус при очищении хромированных кранов. Также она помогает очистить стойкие пятна от маркера на мебели.

Устранение запахов

Представьте себе такую ситуацию: после того, как вы нарезаете ножом лук или чеснок, вам нужно нарезать кремовый торт. Однако некоторые ножи обладают свойством впитывать запахи, что может стать нежелательным сюрпризом. Вымыв его зубной пастой, вы сможете расстаться со стойкими запахами.

Более того, зубная паста отлично подходит для мытья рук после приготовления блюд на кухне. Также ее эффективность распространяется на столовое серебро и кухонные принадлежности.

Чистка подошвы

Немногие знают, что зубная паста способна восстанавливать подошву спортивной обуви. После энергичной пробежки она может помочь вернуть подошве первоначальный вид. Для этого может потребоваться достаточное количество зубной пасты и старая щетка, но результаты, несомненно, стоят того.

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