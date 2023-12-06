Какие чудеса таит в себе Антарктида: пять удивительных фактов

Расположенная на самой южной точке мира Антарктида является загадочным и грандиозным континентом. Простираясь более чем на 14 миллионов квадратных километров, она является пятым по величине континентом. UAportal подготовил пять фактов по Антарктиде.

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Сухие долины

Известные как самые сухие места на Земле, Сухие долины в Антарктиде лишены снега и льда из-за чрезвычайно низкой влажности. Эти места представляют собой пустыню, демонстрирующую уникальный и необычный ландшафт этого континента

Самое ветреное место

Антарктида является самым ветреным местом на Земле. Научные экспедиции наблюдали порывы ветра, достигавшие потрясающей скорости до 320 километров в час.

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Ребенок, рожденный в Антарктиде

Эмиль Марко Пальма стал первым человеком, родившимся в Антарктиде в январе 1979 года. С тех пор на этом континенте родилось всего десять других людей.

Антарктический ледниковый щит

Антарктический ледниковый щит, самый большой массив льда на планете, поражает глубиной до шести километров. Этот массивный ледниковый щит содержит около 90% пресноводного льда Земли и обеспечивает примерно 70% общего количества пресной воды.

Солнце не заходит в Антарктиду

В отличие от любого другого места на Земле, в Антарктиде в течение летних месяцев длится непрерывный солнечный день. Это означает, что в этот период континент получает больше солнечного света, чем экватор.

Напомним, UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

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