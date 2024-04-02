Какие деревья нельзя сажать во дворе: украинские предрассудки

Правильный выбор деревьев для посадки во дворе имеет немаловажное значение для создания красивого и гармоничного пространства. Однако есть определенные виды, которые по поверью приносят неудачу. UAportal рассказал поподробнее.

Видео дня

Елка

Например, ель ассоциируется с отрицательной энергией и даже со смертью. В некоторых культурах было принято использовать еловые ветви, чтобы проложить путь умершему. Несмотря на это поверье, некоторые люди также рассматривают ели как защитников от домашних ссор.

Считается, что они впитывают негативную энергию летом и отдают ее зимой. Кроме того, ели обычно не создают избыточной тени, что делает их подходящими для небольших подворий. Однако будьте осторожны и не сажайте их слишком близко к дому, поскольку их корневая система может повредить фундамент.

Сосны

Так же и сосны, по некоторым поверьям, имеют плохую энергетику. Однако есть и другие приметы, утверждающие, что посадка дерева возле дома может иметь положительные последствия, например улучшить общую энергетику и качество воздуха.

Читайте также: Будут забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

И все же есть причины осторожничать при выборе сосны. Их густая крона создает значительную тень, подавляя рост других растений. Кроме того, сильный подземный рост корней сосны может создавать проблемы для соседних построек.

Туя

Считается, что посадка туи вблизи дома приносит несчастье девушкам в семье, желающих выйти замуж.

Они также символически связаны со скорбью, часто украшают ландшафт кладбищ. Несмотря на эти предрассудки, туи хвалят за их способность отпугивать злых духов и часто используют как живую изгородь. К тому же эти деревья нуждаются в минимальном уходе.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !