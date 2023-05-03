Какие духи идеально подойдут вам по знаку зодиака? Астрологи раскрыли секрет

Кто сказал, что парфюмерия и астрология не имеют ничего общего? На самом деле специалисты по звездам утверждают, что у каждого знака зодиака есть парфюмерные ноты, которые лучше всего соответствуют его темпераменту.

Огненным знакам – Овен, Лев, Стрелец – подходят "теплые" и чувственные ароматы. Уроженцы этих знаков импульсивные, предприимчивые, страстные и любят быть замеченными. Им стоии обратить внимание на парфюмы с интенсивными и цепкими нотами, такими как древесные (ветивер), пряные (мускатный орех) или амбровые (сандаловое дерево) эссенции. Эти пьянящие, провокационные и чувственные ароматы раскрывают их характер.

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Водяным знакам – Рак, Скорпион, Рыбы – подойдут романтичные и сладкие ароматы. Им нужно обратить внимание на цветочные, сладкие или цитрусовые эссенции. Такие парфюмы окунут их в приятные воспоминания и стимулируют к действиям. Духи, которые подчеркивают темперамент этих знаков, должны содержать свежие и изысканные нотки.

Земным знакам – Телец, Дева, Козерог – подойдут духи с травяным нотками. Уроженцы этих знаков привязаны к своим корням, семье и друзьям, они верные, искренние, сильные и часто ностальгируют. Их духи – сдержанные, мягкие, цветочные (лаванда) или сладкие (карамель, корица). Им нужно попрощаться с ароматами с чрезмерно сложными и искусственными нотами, земным знакам нужны духи с естественным и успокаивающим запахом.

Воздушным знакам – Близнецы, Весы, Водолей – подойдут легкие и нежные ароматы. Для них духи – это большой глоток свежего воздуха, способ убежать от реальности. Нотки их парфюмов должны быть свежими, бодрящими, жизнерадостными, но в то же время легкими, воздушными и нежными. Им рекомендуется остановить свой выбор на духах с цветочными, фруктовыми нотками.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.