Какие губки использовать для мытья посуды: советы хозяек

После каждого приема пищи, будь то завтрак, обед или ужин, существует привычная процедура мытья тарелок, чашек и кастрюль, чтобы удалить остатки пищи. Чтобы помочь в этом процессе, каждая хозяйка полагается на надежный и удобный инструмент: губку для мытья посуды.

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UAportal собрал несколько ценных советов, которые помогут выбрать правильную губку.

Назначение губки

Правильно подобранная губка играет важную роль в эффективном удалении жира и грязи с разных поверхностей, таких как тарелки, столешницы, кафель и столы. Однако, ввиду широкого ассортимента губок, может быть сложно определить, какой тип губки лучше всего подходит для мытья посуды.

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Комбинированная губка

Губки бывают разных форм, размеров, материалов и типов. Одним из популярных вариантов является комбинированная губка, которая имеет двухслойную структуру ячеистого материала вместе с твердым абразивом для борьбы со сложными пятнами и грязью. Обычно она производится из поролона, целлюлозы или микрофибры и предназначена для очистки любого типа грязи, сохраняя при этом средство для мытья посуды.

Эффективность поролоновой губки

Часто используемая губка – поролоновая, известная своей простотой в применении. Однако у нее есть недостаток – относительно короткий срок службы. Несмотря на это поролоновая губка остается популярным выбором благодаря своей эффективности в удалении грязи.

Использование скребка

В некоторых случаях обычной губки недостаточно для удаления стойкой грязи. Тогда на помощь приходит специально разработанная металлическая щетка со стальными пружинами, известная как скребок. Скребок идеально подходит для борьбы со стойкими пятнами, но его следует избегать при мытье щекотливых предметов или поверхностей, таких как тефлон или эмаль.

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