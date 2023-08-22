Какие камни помогут трем знакам зодиака справиться с проблемами: Гороскоп к концу лета

UAportal подготовил гороскоп, в котором исследуется влияние энергий камней на три знака зодиака, а именно на Овна, Рака и Козерога. Узнайте, как обсидиан, жемчуг и халцедон могут направить эти знаки. Пусть магические свойства драгоценных камней помогают справиться с трудностями и проблемами.

Овен

Овны окажутся под влиянием обсидиана – вулканического камня, который бывает темно-синего или черного цвета. Считается, что этот камень увеличивает концентрацию, обостряет осторожность и устанавливает связь с астральным миром.

Принятие энергии обсидиана может помочь заострить внимание и задействовать интуитивные способности. Рекомендуется оставаться заземленными и открытыми к посланиям от Вселенной. Доверяйте инстинктам и позвольте обсидиану вести вас к успеху.

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Рак

Жемчуг, преимущественно белого цвета, будет иметь в этот период максимальное влияние на людей, рожденных под знаком Рака. Считается, что этот драгоценный камень обладает способностью отгонять злых духов, увеличивать время жизни, сохранять красоту и лечить психологические расстройства.

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Принятие питательной энергии жемчуга может принести чувство покоя и эмоционального равновесия. Рекомендуется отпустить негатив и принять чистоту и покой, которые предлагает жемчуг. Доверие в целебные свойства этого драгоценного камня может привести к внутреннему покою.

Козерог

Халцедон, доступный в синем, красном, а иногда желтом и фиолетовом цветах, будет играть жизненно важную роль для Козерогов именно в этот период. Считается, что камень защищает от болезней, психологических расстройств и депрессии, а также привлекает любовь и повышает красноречие.

Успокаивающая энергия халцедона может оградить от негатива. Рекомендуется разрешить этому драгоценному камню помочь вам открыть сердце для любви и выразить себя с ясностью и утонченностью. Доверие к силе халцедона может принести в жизнь гармонию и позитив.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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