Какие минералы помогут достичь цели трем знакам зодиака: гороскоп на 21 августа

UAportal подготовил гороскоп на 21 августа с учетом знаков зодиака и влияния камней. Узнайте, что день готовит Весам, Скорпионам и Стрельцам и как аквамарин, рубин и аметист могут улучшить их возможности.

Весы

Говорят, что аквамарин, нежный голубой камень, обличает обман, сохраняет дружбу и разум, а также облегчает мигрень, боли в желудке и печени. Этот камень способствует ясности и честности, помогая людям, родившимся под знаком Весов, преодолевать любые трудности, с которыми они могут столкнуться. Используйте энергию аквамарина, чтобы усилить интуицию и поддерживать гармоничные отношения. Оставайтесь верными себе и доверяйте инстинктам.

Видео дня

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Скорпион

Рубин, известный своим глубоким красным цветом, ассоциируется с властью, достижениями, блеском, творчеством, кровью и жаждой жизни. Этот камень поощряет родившихся под знаком Скорпиона использовать внутреннюю силу и бесстрашно преследовать свои страсти. Примите огненную энергию рубина, чтобы воспламенить творчество и достичь поставленных целей. Пусть страсть управляет этим днем, и тогда все вокруг вспыхнет сверкающим сиянием.

Стрелец

Аметист, фиолетовый камень, считается камнем мира и равновесия. Он защищает от воров, пьянства, коварства врагов, заразных болезней, сохраняет гармонию в душе. Стрельцы, примите успокаивающую энергию аметиста, чтобы обрести внутреннее спокойствие и сохранить жизненное равновесие. Отпустите негатив и примите окружающие положительные эмоции. Доверьтесь путешествию, и позвольте аметисту вести к беззаботности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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