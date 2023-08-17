Какие минералы помогут трем знакам зодиака принять важные решения: Гороскоп на 18 августа

UAportal подготовил гороскоп на 18 августа для Раков, Львов и Дев с учетом влияния камней. Узнайте, что готовят звезды и как можно максимально эффективно использовать этот подходящий день.

Рак

Сапфир, часто темно-синего цвета, считается камнем долголетия, власти, духовной силы, чистоты помыслов, благоразумия, красоты, доброты, любви и надежды. Примите энергию сапфира, чтобы усилить интуицию и получить возможность ощутить внутреннюю мудрость.

Доверьтесь инстинктам и позвольте эмоциям вести к принятию важных решений. Это день, когда следует сосредоточиться на заботе о себе и укреплении отношений. Общайтесь с близкими и открыто выражайте свои чувства. Помните, что чувствительность – сильная сторона людей, рожденных под знаком зодиака Рак.

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Лев

Считается, что обсидиан, вулканическое стекло темно-синего или черного цвета улучшает концентрацию, осторожность и связь с астральным миром. Львы могут использовать силу этого камня, чтобы заострить внимание и углубить духовную связь.

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Доверяйте интуиции и обращайте внимание на знаки и совпадения. Это день для проявления креативности и бесстрашия. Проявите естественные лидерские качества и вдохновляйте других своей уверенностью. Помните, что подлинность – это суперсила для тех, кто родился под знаком зодиака Лев.

Дева

Считается, что красный коралл подталкивает к подвигам и приключениям, одновременно защищая от опасности. Примите энергию этого камня, чтобы разжечь в себе страсть и смелость. Выходите из зоны комфорта и идите навстречу новым впечатлениям.

Это день, когда следует принимать взвешенные риски и решительно претворять мечты в жизнь. Доверяйте своим способностям и верьте в свои силы. Сосредоточьтесь на самосовершенствовании и поставьте четкие цели на будущее. Помните, что стойкость – это самое большое преимущество людей, рожденных под знаком зодиака Дева.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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