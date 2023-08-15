Какие минералы помогут трем знакам зодиака улучшить благосостояние: Гороскоп на 16 августа

Рожденных под знаками зодиака Овнов, Тельцов и Близнецов ждет уникальная связь с миром драгоценных камней. 16 августа энергия бирюзы, аквамарина и оникса выходит на первый план, обещая улучшить благосостояние, сделать связи прочнее и обострить врожденные способности.

UAportal подготовил толкование влияния камней на три знака зодиака 16 августа. Узнайте, как использовать силу камней в этот день.

Овен

16 августа людям, рожденным под знаком Овна, следует принять энергию Бирюзы. Считается, что этот яркий камень приносит здоровье, счастье, богатство, долголетие и острое зрение. Говорят, он также защищает от несчастных случаев.

Бирюза может улучшить благосостояние Овнов и стать сильным оберегом в этот день. Примите энергии этого камня и помните, что сила творения собственной судьбы находится внутри вас.

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Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, 16 августа будут под влиянием Аквамарина. Этот нежно-голубой драгоценный камень, как известно, разоблачает обман и содействует честности. Он обладает способностью сохранять дружбу и укреплять критическое мышление.

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Считается, что аквамарин также облегчает мигрень, боль в желудке и печени. Принятие целебной энергии этого камня может принести ясность в мыслях и эмоциях людей, рожденных под знаком Тельца.

Близнецы

16 августа Оникс станет источником силы для людей, рожденных под знаком Близнецов. Известный своими многослойными переливами, этот камень, как полагают, концентрирует энергию и усиливает способности. Он способен предотвращать болезни и защищать благополучие.

Принятие заземляющей энергии оникса может усилить целеустремленность и решительность Близнецов. Важно верить в свои способности и позволить своей природной харизме сиять.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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