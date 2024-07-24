Какие наследственные вещи не рекомендуется дарить или продавать

Наследовать ценные и дорогостоящие вещи часто желательно, поскольку это может мгновенно улучшить финансовое положение. UAportal объяснил, почему некоторые предметы имеют важное значение в народных верованиях и их не рекомендуется дарить или продавать наспех.

Колечки

Одним из таких предметов являются кольца, особенно имеющие круглую форму, которая символизирует бесконечность. По народным поверьям, такие кольца обладают способностью притягивать положительную энергию, особенно по финансовым делам. Если старинное кольцо по наследству переходит к чужому человеку, считается, что путь к богатству может затянуться на более долгое время.

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Зеркало

Зеркала также занимают особое место в области скопления энергии. Если предыдущие владельцы зеркала были счастливы и довольны, то расставаться с ним, согласно народной примете, считается неразумным.

Часы

Благоприятным наследством считаются часы, которые достались от благословенного и преуспевающего родственника. Считается, что подобные украшения могут принести улучшение в жизнь нового владельца.

Икона

Образки, независимо от религиозных убеждений человека, обычно отдают по наследству из поколения в поколение. Даже лица нерелигиозные, как правило, хранят иконы, поскольку считают, что они являются источником защиты и уюта для нового владельца.

Вышитые вещи

Вышитые вручную подушки имеют большое значение, поскольку считается, что они действуют как обереги. По народным поверьям такие вещи нельзя дарить незнакомым людям, поскольку это может навлечь проблемы в семье.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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