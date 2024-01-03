Какие предметы нельзя дарить из дома: Что говорят суеверия

В сфере верований и предрассудков многие люди придерживаются мнения, что отдача вещей из дома может навлечь несчастья, болезни или нищету. Обоснование этой концепции вытекает из представления, что энергия, заложенная в наших вещах, передается другим, когда мы ими делимся. UAportal рассказывает о пяти предметах, которые никогда не следует дарить, а также о причинах, лежащих в основе этого предупреждающего совета.

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1. Ножи

Символизируя остроту и опасность, когда их дарят ножи, могут быть восприняты как акт агрессии, конфликта и разрушения. Дарение ножа из дома может нарушить гармонию в отношениях с получателем и стать причиной споров, оскорблений или даже привести к разрыву отношений.

2. Зеркало

Зеркала, когда их дарят, означают перенос на них судьбы и проблем человека. Такой подарок может навлечь на получателя несчастья, болезни или несчастные случаи, отражая эти несчастья на себя. Если вы хотите подарить зеркало, убедитесь, что оно целое и невредимо, и не простите его лицам, с которыми у вас нет близких отношений или доверия.

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3. Одежда и обувь

Одежда и обувь, оказывая непосредственное влияние на наше самочувствие и эмоциональное состояние, обладают способностью передавать эмоции и личные переживания. Даря одежду и обувь из вашего дома, вы невольно делитесь не только этими вещами, но и сопровождающими эмоциями и переживаниями. Этот поступок может привести к печали, депрессии или несчастью, а также лишить получателя индивидуальности и уверенности в себе.

4. Часы

Напоминая о течении времени и их необратимости, часы олицетворяют суть накопления жизни и их неизбежную мимолетность. Дарение часов сигнализирует получателю о старости, болезни или даже смерти, одновременно ускоряя собственный процесс старения.

5. Книги

Книги выступают в качестве источника знаний, расширяя горизонты и воспитывая мудрость, расширяя способности читателей. Однако, даря книги из дома, вы передаете не только идеи и информацию, но и глубокие личные убеждения. Такой поступок может породить недоразумения, споры или даже враждебность получателя, одновременно подрывая вашу память и интуицию.

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