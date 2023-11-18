Какие предметы нельзя собирать пылесосом: 5 советов для хозяев

Пылесос – ценный прибор в арсенале большинства домохозяек, который делает процесс уборки более удобным и эффективным. Однако важно помнить, что есть некоторые вещи, которые никогда нельзя собирать с помощью пылесоса. UAportal поделился советами, которые точно вам пригодятся.

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Почва и частицы комнатных растений

Засохшую грязь или грунт с улицы не следует убирать пылесосом, поскольку мелкие частицы могут забить фильтры и нарушить работу двигателя. Также остатки комнатных растений, в частности, листьев и веток, повредят шланги и фильтры.

Волосы

Густая или животная шерсть может быстро забить каналы, шланги и мусорные мешки, что приведет к снижению мощности всасывания.

Косметика

Не используйте пылесос для уборки остатков косметики. Эти продукты содержат масла, которые расплавляются при высоких температурах, засоряя тем самым двигатель и влияя на его эффективность.

Мелкие бумажки и конфетти

Конфетти и мелкие кусочки бумаги являются причинами засорения фильтров пылесоса и ухудшения работы двигателя. Может произойти перегрев, что приведет к понижению эффективности или полному выходу устройства из строя.

Тонкое стекло

Не используйте пылесос для сбора мелких стекол, так как они могут проколоть шланги, повредить фильтры и другие внутренние компоненты. Желательно использовать для этого обычный веник.

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