Какие приметы предупреждают о несчастьях: народные верования

Многие избегают пересекать углы стола, не переносить предметы через порог или держаться подальше от черных кошек. UAportal рассказал о народных поверьях, которые могут свидетельствовать о несчастьях.

Вечером нельзя одалживать или выносить мусор из дома

Считается, что все происходящее вечером, когда стемнеет, уже является за пределами человеческого времени. В этот период мы уязвимы и можем попасть под влияние злых сил. Поэтому вечером рекомендуется ничего не отдавать, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Свист в помещении принесет финансовые неурядицы

Свист считается неестественным звуком, ассоциирующимся со злыми силами. В легендах его часто сопровождают черти. В традиционных верованиях свист наделяется определенной демонической силой.

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Нельзя передавать вещи через порог

Наши предки верили, что порог дома – это граница между реальным миром и потусторонним. В древних традициях под ним иногда прятали предметы-обереги. Порог воспринимался предел между живым и мертвым, и из-за него запрещалось переносить предметы.

Избегайте смотреть в разбитое зеркало

Зеркало рассматривается как ворота между мирами живых и мертвых. Именно поэтому их завешивают на девять дней, когда в доме кто-нибудь умирает. Смотреть в разбитое зеркало – навлечь несчастье на 7 лет.

Рассыпанная соль – признак ссоры

Соль была ценным товаром, доступным только состоятельным людям. Поэтому когда кто-то рассыпал ее в доме, это приводило к спорам. В традиционных ритуалах соль используется также как форма защиты.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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