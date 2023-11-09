Какие продукты помогут в наборе веса: список
UAportal рассказывает о самых лучших продуктах, которые помогут вам на пути к набору веса. Эти пять лучших продуктов имеют проверенные результаты.
1. Протеиновый порошок для набора массы
Насыщенные дополнительными калориями, белками и углеводами порошки для набора массы могут помочь нарастить мышцы и увеличить вес.
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2. Арахисовое масло
С высоким содержанием полезных жиров, белков и калорий арахисовое масло является универсальным дополнением к любой диете для набора массы.
3. Яйца
Яйца – отличный источник высококачественного белка, полезных жиров и необходимых питательных веществ, они способствуют росту и восстановлению мышц.
4. Авокадо
Насыщенный полезными жирами, витаминами, минералами и клетчаткой, авокадо – питательный выбор для веса.
5. Цельное молоко
Богатый источник калорий, белка и основных питательных веществ, цельное молоко способствует увеличению веса и росту мышц.
Напомним, мы уже писали, как похудеть в домашних условиях.
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