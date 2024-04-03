Какие птицы могут принести беду и несчастье: что стоит знать

В эзотерике каждый предмет и действие несут в себе глубокое послание, способное предсказать будущее. UAportal рассказал, что среди разнообразной символики присутствие птиц играет немаловажную роль, причем некоторые из них воспринимаются как носители несчастья.

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Зловещая репутация сопровождает определенных птиц, что делает необходимым избегать их. Сова, особенно когда ее видели днем, считалась предвестницей будущих неприятностей. Более того, ушастая сова была неразрывно связана с предвестниками смерти.

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Известно, что сороки тоже являются предвестниками бедствия. Их окружает значительный отрицательный подтекст, особенно когда отдельная птица прилетает поодиночке и садится на крышу дома, предвещая неизбежную трагедию. Однако интересно отметить, как большое количество сорок развеивает это зловещее влияние, становясь предвестником положительных событий.

Принято считать, что беда надвигается, когда в комнату впорхнет воробей, но не стоит торопиться поддаваться панике. Иногда эта птичка приносит хорошее известие, указывая на светлую сторону в кажущихся неблагоприятных обстоятельствах.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему в детстве всем говорили, что нельзя есть из ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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