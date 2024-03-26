Какие цветы высаживать в марте-апреле: советы садоводам

Март и апрель – ключевые месяцы для посадки цветов в вашем саду. Чтобы обеспечить успешный рост важно знать, какие цветы идеально подходят для выращивания в это время. Независимо от того, планируете ли вы сеять семена или выращивать рассаду, UAportal рассказал о различных вариантах.

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Посадка на улице

Когда дело доходит до высадки в открытую почву, определенные цветы лучше цветут, если их высевать непосредственно в землю. В конце марта подумайте о посадке люпина, который можно высевать в землю, когда сошел снег. Прямой посев также рекомендуется для аквилегии и лаванды. В теплице можно посеять семена астры для лучшего развития. Кларкию и левзею можно без колебаний высаживать в открытый грунт.

Выращивание в помещении

Если вы предпочитаете клумбы на подоконниках, некоторые цветы лучше всего подходят для выращивания в комнатных условиях. В горшках можно посадить петунии, газанию, лобелию, кустовую вербену, колокольчики и львиный зев. Важный совет для львиного зева и лобелии – сначала держите рассаду укрытой пленкой, чтобы она не опала. После того как они прорастут, рекомендуется поместить их в прохладное место. Агератум, еще один подходящий вариант, следует избегать чрезмерного полива, чтобы предотвратить побурение листьев.

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Посев на рассаду

Март-апрель также предоставляет прекрасную возможность посеять семена на рассаду. Подумайте о посадке колеуса, бархатцев, остеоспермума, циннии, целозии и других цветов. Не забывайте придерживаться рекомендаций, которые указаны на упаковке с семенами. Для развития рассады очень важно обеспечить правильную почву и достаточное количество воды. Имейте в виду, что теплолюбивые растения следует выращивать в горшках до мая, поскольку они чувствительны к возвратным заморозкам.

Кроме того, стоит обратить внимание на сезонные цветы, которые украшают украинские сады в марте. Подснежники и многолетние крокусы приносят замечательные краски после зимних месяцев, добавляя нотку красоты в ваше открытое пространство.

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