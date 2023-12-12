Какие вещи не следует стирать в машинке: Советы экспертов

UAportal подготовил ценную информацию о том, какие вещи нельзя класть в стиральную машинку. Эти советы помогут сохранить качество и продлить срок службы любимых вещей.

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Нежные ткани

Некоторые вещи, такие как деликатные ткани или одежда со сложными узорами, нельзя стирать в стиральной машине. Чтобы сохранить их качество и предотвратить повреждение, выбирайте ручную стирку. Это поможет сохранить их красоту и продлит срок пользования.

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Кожа и замша

Второй совет касается изделий из кожи или замши, которые также следует держать подальше от стирки в машинке. Лучшим вариантом будет поверхностная чистка влажной тряпкой.

Шерсть и кашемир

Откажитесь от машинной стирки изделий из шерсти и кашемира, так как это может привести к их усадке и потере мягкости. Вместо этого стирайте их вручную с мягким моющим средством или отдавайте в химчистку для надлежащего ухода.

Вещи с пометками

Вещи со специальными инструкциями по стирке, например, с пометками "только сухая чистка" или "только ручная стирка", ни в коем случае нельзя подвергать машинной стирке. Всегда следуйте инструкциям по уходу, чтобы сохранить вещи целыми и невредимыми.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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