Неправильная стирка деликатных вещей в стиральной машине может привести к их повреждению. UAportal рассказал, какие вещи нельзя стирать в машинке, чтобы не испортить их.

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Нежные ткани

Нежные ткани, такие как шелк, кружево или кашемир, лучше не стирать в стиральной машине. Эти ткани могут быть легко повреждены из-за отжима и перемешивания в стиральной машине, поэтому их лучше стирать вручную или отдать в профессиональную химчистку. Потенциальные проблемы при машинной стирке этих тканей включают усадку, растяжение или повреждение, которые могут испортить щекотливую одежду.

Бюстгальтеры с косточками

Не стоит стирать бюстгальтеры с косточками, поскольку они могут извернуться или согнуться, нарушив форму и посадку бюстгальтера. Кроме того, крючки могут зацепиться за другие вещи и нанести вред. Рекомендуется стирать бюстгальтеры вручную, чтобы предотвратить их порчу.

Шерстяные одеяла

Шерстяные одеяла не подходят для машинной стирки, поскольку это может привести к их усадке и потере мягкости. Вместо этого, чтобы сохранить их качество, следует чистить точечно или отдавать в профессиональную химчистку. Важно избегать жестких моющих средств и горячей воды, поскольку они могут повредить натуральные волокна. Нежная ручная стирка в прохладной воде – лучший способ сохранить шерстяные одеяла.

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Подушки высокой плотности

Нельзя стирать в стиральной машине подушки с пеной с эффектом памяти или наполнителем высокой плотности, поскольку они могут впитывать избыток воды и деформироваться. Чтобы очистить такие подушки, обрабатывайте точечно мелкие пятна и регулярно проветривайте их на свежем воздухе.

Пуховики

Не рекомендуется стирать пуховики и одеяла из пуха в стиральной машине, так как это может спрессовать пух и повлечь за собой образование комочков, что снижает их теплоизоляционную эффективность. Лучше доверить это дело профессиональным химчисткам.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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