Какие вещи нельзя стирать в стиральной машине: советы

Современным домохозяйкам автоматические стиральные машины значительно облегчили жизнь. С их помощью можно легко справиться со стиркой, не беспокоясь о нехватке времени. Однако, несмотря на то, что машины экономят время и усилия, важно учитывать качество и долговечность мывшихся материалов.

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Некоторые вещи никогда не должны попадать в барабан стиральной машины, и важно знать об этих ограничениях. UAportal рассказывает несколько важных моментов, о которых следует помнить.

1. Меховые изделия, а также изделия из кожи или шерсти не следует подвергать машинной стирке. Обращение с такими материалами требует осторожности.

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2. Нельзя стирать вещи, на которых есть скопление шерсти животных. Перед стиркой важно убедиться, что материал тщательно очищен, поскольку пренебрежение этим шагом может привести к нежелательным осложнениям в стиральной машине.

3. Машинная стирка не подходит для кашемировых и шерстяных пальто, а также курток и пуховиков с шерстяными элементами.

4. Пиджаки из натуральных тканей должны избегать машинной стирки любой ценой. Они обладают свойством либо полностью терять форму, либо резко уменьшаться в размерах.

5. Одежду из мембранных тканей, например, определенные куртки и комбинезоны, ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину. Эти вещи неизбежно теряют свои свойства при стирке таким способом.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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