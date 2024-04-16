Какие вещи притягивают несчастье в дом: народные приметы

Наши предки верили в действия, которые могут привлечь в жизнь богатство, счастье и семейное благополучие, равно как и в вещи, от которых следует избавиться, чтобы не привлечь горе в свой дом. UAportal рассказывает, что ни в коем случае нельзя хранить дома.

Старые вещи

В этот список можно отнести любые старые вещи, ведь они несут в себе негативную энергетику и несчастье. Если вы не можете заставить себя выбросить износившийся любимый свитер, лучше пожертвуйте его на благотворительность.

"Мертвые" предметы

Так называемые "мертвые" предметы, особенно засушенные цветы, несут в себе упадок энергии, когда их хранят в доме. К этому списку также относятся головы животных, птичьи перья и рога.

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Мелкий мусор

Мелкий мусор в кошельке или карманах – например, клочки бумаги или старые билеты не стоит носить с собой. Их лучше сразу выбросить, поскольку они притягивают отрицательную энергию, которую вы приносите в дом.

Остановившиеся часы

Остановленные часы – очень плохой знак. Такой предмет следует либо унести в ремонт, либо просто выбросить.

Разбитое стекло

Разбитое стекло – будь то треснувшее окно, любимая ваза или зеркало – лучше заменить или выбросить. Считается, что оно символизирует дырку в защите вашего дома от несчастий.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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