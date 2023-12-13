Какие знаки зодиака на этой неделе будут самые дружелюбные

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Близнецов, Весов, Стрельцов и Водолеев. Эти знаки зодиака привлекут внимание своими интересными социальными навыками и теплыми характерами.

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Овен

Овен претендует на звание самого дружелюбного знака зодиака на этой неделе. Благодаря своей открытой и живой личности Овны легко притягивают к себе других. Они очень общительны, всегда ищут возможности завести новых друзей. Их энтузиазм и положительная энергия создают гостеприимную атмосферу везде, куда бы они ни пришли.

Близнецы

На этой неделе к Овнам в списке дружеских знаков зодиака присоединяются Близнецы. Близнецы достигают успеха в общении и без труда устанавливают контакт с другими благодаря своим остроумным и волшебным характерам. Они с легкостью вступают в разговоры и заинтересованы в знакомстве с людьми.

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Весы

Завоевав третье место среди самых дружественных знаков зодиака на этой неделе, Весы очаровывают окружающих своей дипломатичностью и мягкостью. Весы обладают отличными социальными навыками, благодаря чему все вокруг них чувствуют себя непринужденно. Они доступны и очень ценят свою способность создавать комфортную и гостеприимную обстановку.

Стрелец

Стрелец занимает четвертую позицию среди самых дружественных знаков зодиака на этой неделе. Авантюрная и открытая натура делает их очень общительными. Известно, что Стрельцы притягивают к себе окружающих своим оптимизмом и энтузиазмом к жизни.

Водолей

Водолей является одним из самых дружелюбных знаков зодиака на этой неделе. Водолеи, часто воспринимаемые как дружественные бунтари, имеют уникальные и яркие черты характера, которые интригуют окружающих. На этой неделе они сосредоточатся на налаживании связей и взращивании чувства общности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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