Какое количество шагов ежедневно полезно: результаты исследований

По результатам мета-анализа исследований, опубликованных с 2014 года, у людей, предпринимавших больше шагов, наблюдалось значительное снижение риска смертности от всех причин, частоты сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и падений.

Наилучшие результаты были достигнуты при количестве шагов от 5000 до 7000 в день без дополнительной пользы при превышении этого диапазона.

В течение десятилетий пропагандировалась цель в 10 000 шагов в день, однако она существовала без четкой доказательной базы. Возможно, что эту красивую цифру выбрали в качестве маркетингового хода для продаж шагомеров. Как оказалось, для снижения риска смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний достаточно 7000 шагов в день.

Эта цель более реалистична и достижима для большинства людей, в то время как 10 000 шагов в день может быть целью для тех, кто более активен.

Ученые провели обзор 57 исследований по ежедневному количеству шагов и результатов для здоровья. Из них они отобрали 31 исследование мета-анализа. Размер выборки для каждого результата варьировался от 61594 для случаев диабета 2 типа до 161176 для смертности от всех причин.

По сравнению с 2000 шагами в день прохождения 7000 шагов связано со значительным снижением: риска смертности от всех причин (на 47%), возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (на 25%), смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (на 47%), смертности от рака (на 37%); (на 22%), риск падений (на 28%), а также незначительным снижением риска развития диабета 2 типа (на 14%) и возникновения рака (на 6%).

Из-за небольшого количества исследований, достоверность доказательств была признана умеренной для всех результатов, кроме смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваемости раком, физической формой и падениями. Однако ученые утверждают, что больше ходьбы все равно полезно.

Исследователи признают, что взаимосвязь между количеством шагов и здоровьем зависит также от возраста, физической формы и других факторов, которые не были учтены в их исследовании.

Отметим, что при разработке рекомендаций по физической активности ВОЗ доказательства положительного влияния количества шагов были признаны недостаточными. Чтобы добиться максимальной пользы для здоровья, взрослым советуют 150-300 минут аэробной активности умеренной интенсивности или 75-150 минут аэробной активности высокой интенсивности еженедельно, а также упражнения на развитие мышц по меньшей мере дважды в неделю.